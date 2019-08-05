ГУВД Ташкента объявило в розыск двоих мужчин в связи с угоном иномарки

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. ГУВД Ташкента разыскивает двоих мужчин, которые могут быть причастны к угону машины в Юнусабадском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь с 3 на 4 августа в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля марки Mazda 3 белого цвета, оснащенного системой запуска двигателя без ключа.

Машину нашли в другой части города и вернули владельцу, однако неизвестно, кто именно совершил преступление. Камеры видеонаблюдения, установленные на территории, откуда было угнано авто, засняли двоих мужчин.

© Пресс-служба ГУВД Ташкента ГУВД Ташкента разыскивает двоих мужчин, которые могут быть причастны к угону машины

ГУВД просит тех, кто узнал этих людей, позвонить по одному из следующих номеров: 102, 71 232 30 40, 71 232 40 50 или 99 889 78 58.