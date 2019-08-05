ГУВД Ташкента объявило в розыск двоих мужчин в связи с угоном иномарки

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. ГУВД Ташкента разыскивает двоих мужчин, которые могут быть причастны к угону машины в Юнусабадском районе столицы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь с 3 на 4 августа в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля марки Mazda 3 белого цвета, оснащенного системой запуска двигателя без ключа.
Машину нашли в другой части города и вернули владельцу, однако неизвестно, кто именно совершил преступление. Камеры видеонаблюдения, установленные на территории, откуда было угнано авто, засняли двоих мужчин.
ГУВД просит тех, кто узнал этих людей, позвонить по одному из следующих номеров: 102, 71 232 30 40, 71 232 40 50 или 99 889 78 58.