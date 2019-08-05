Автобус с пассажирами перевернулся в Бухарской области

Один пассажир погиб, ещё десять госпитализированы. ДТП произошло на 299-м километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района Бухарской области. Опрокинулся пассажирский автобус Van Hool казахстанской компании "Юг Транс Лайн".
Как сообщают в МВД, один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По предварительным данным, водитель потерял управление транспортным средством.
В августе 2019 года исполняется 40 лет со дня авиакатастрофы над Днепродзержинском. Ветераны футбола и родственники погибших игроков вспоминают, как легендарный клуб "вставал на ноги" после трагических событий.
Изъятие земельных участков и снос объектов недвижимости граждан и предпринимателей разделят на 3 основных этапа. В проекте также закон об усилении ответственности должностных лиц за причинение вреда гражданам в связи с незаконным изъятием земельных участков.