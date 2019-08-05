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Разбитое стекло автобуса. Архивное фото

Автобус с пассажирами перевернулся в Бухарской области

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
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Как сообщают в МВД, один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Рейсовый автобус из Алма-Аты в Нукус попал в ДТП в Бухарской области, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана

Знак аварийной остановки
© Pixabay
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Один пассажир погиб, ещё десять госпитализированы. ДТП произошло на 299-м километре автомагистрали A-380 на территории Джандарского района Бухарской области. Опрокинулся пассажирский автобус Van Hool казахстанской компании "Юг Транс Лайн".

Как сообщают в МВД, один пассажир погиб на месте, 10 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель потерял управление транспортным средством.

Теги:
авария, автобусы, автобус, ДТП, МВД, МВД



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