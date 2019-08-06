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СГБ РУз пресекла контрабанду лекарств из Кыргызстана

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
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Сотрудники изъяли нелегальный товар на сумму более 115 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. СГБ Узбекистана пресекла контрабанду лекарств из Кыргызстана, сообщает РИА Новости.

Сотрудники изъяли нелегальный товар на сумму более 115 тысяч долларов.

По данным ведомства, житель Наманганской области пытался на автомобиле незаконно ввезти медицинские препараты в Узбекистан. Дома у задержанного был обнаружен тайник с лекарствами. Всего изъято 147 наименований препаратов на общую сумму более 1 миллиарда сумов.

Пойман мошенник поставляющий машины из Кыргызстана
© УзА
Пойман мошенник поставляющий машины из Кыргызстана
Возбуждено уголовное дело и принимаются все необходимые меры по выявлению причастных к этому делу лиц.

В соответствии с законодательством Узбекистана, ввоз и вывоз других лекарственных средств для личного пользования без предоставления медицинского документа разрешен в количестве до десяти лекарственных препаратов различного наименования, но не более пяти упаковок лекарственных средств каждого из них.

Теги:
граница, границы, Кыргызстан, лекарство, лекарства, контрабанда



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