Пропавшего без вести жителя Ташкента нашли мертвым

Мужчину разыскивали с 1 августа. Сейчас идет доследственная проверка.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Ташкенте найден мертвым мужчина, который ранее был объявлен в розыск как без вести пропавший.

По данным пресс-службы ГУВД столицы, утром 5 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что в канале Бурижар, протекающем по территории Чиланзарского района, обнаружен труп мужчины.

Сотрудники МЧС достали тело из воды. Впоследствии выяснилось, что умершим оказался 27-летний житель Шайхантахурского района А.М. Его искали с 1 августа.

В настоящее время идет доследственная проверка.