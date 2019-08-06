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Пропавшего без вести жителя Ташкента нашли мертвым

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Мужчину разыскивали с 1 августа. Сейчас идет доследственная проверка.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Ташкенте найден мертвым мужчина, который ранее был объявлен в розыск как без вести пропавший.

По данным пресс-службы ГУВД столицы, утром 5 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что в канале Бурижар, протекающем по территории Чиланзарского района, обнаружен труп мужчины. 

Сотрудники МЧС достали тело из воды. Впоследствии выяснилось, что умершим оказался 27-летний житель Шайхантахурского района А.М. Его искали с 1 августа.

В настоящее время идет доследственная проверка.

Теги:
Узбекистан, ГУВД Ташкента, Ташкент, труп, смерть



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