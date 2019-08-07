Страшное ДТП в Ташкенте: пострадали сотрудники правоохранительных служб

Некоторое время на участке, где произошло ДТП, движение было ограничено.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Вчера поздно вечером в Ташкенте произошла серьезная авария, в которой пострадали сотрудники правоохранительных служб, сообщает "Газета.уз".

По словам издания, примерно в 21.30 возле станции метро "Пушкинская" на улице Мустакиллик в Мирзо-Улугбекском районе столкнулись три автомобиля.

На некоторое время движение на участке, где произошло ДТП, было ограничено.

"Жертв нет. По предварительным данным, водитель иномарки 33-летний Ш. Ж. не справился с управлением и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями. Причины ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

В Сеть уже попало видео, иллюстрирующее, как сильно поврежден Nissan GT-R35 в передней части, а также Spark и Matiz, которых отнесло в сторону.

Напомним, вчера стало известно о том, что трое узбекистанцев умерли в результате ДТП, произошедшего на трассе Алматы–Ташкент–Термез в Казахстане.

А на трассе в Рязанской области вчера погибли семь таджикистанцев в ДТП.