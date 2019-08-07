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Сын убил своего отца в Ташкентской области

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Происшествия
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Отец молодого человека в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В Пскентском районе Ташкентской области житель махалли "Намуна" поссорился со своим отцом и нанес ему травмы, от которых он скончался на месте, сообщает МВД.

"5 августа 27-летний О. А.  в ходе конфликта нанес телесные повреждения своему 57-летнему отцу У. А., который находился  в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался, а молодой человек сразу же был задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в июне сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Багатского района Хорезмской области, убившую своего свекра.

В Хорезмской области молодая женщина убила своего свекра >>

В ходе возникшего конфликта 27-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ножом 50-летнего отца своего супруга.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Теги:
Убийство, трагедия, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



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