Сын убил своего отца в Ташкентской области

Отец молодого человека в момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В Пскентском районе Ташкентской области житель махалли "Намуна" поссорился со своим отцом и нанес ему травмы, от которых он скончался на месте, сообщает МВД.

"5 августа 27-летний О. А. в ходе конфликта нанес телесные повреждения своему 57-летнему отцу У. А., который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался, а молодой человек сразу же был задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в июне сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Багатского района Хорезмской области, убившую своего свекра.

В Хорезмской области молодая женщина убила своего свекра >>

В ходе возникшего конфликта 27-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ножом 50-летнего отца своего супруга.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.