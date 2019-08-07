Сын убил своего отца в Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В Пскентском районе Ташкентской области житель махалли "Намуна" поссорился со своим отцом и нанес ему травмы, от которых он скончался на месте, сообщает МВД.
"5 августа 27-летний О. А. в ходе конфликта нанес телесные повреждения своему 57-летнему отцу У. А., который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался, а молодой человек сразу же был задержан.
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в июне сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Багатского района Хорезмской области, убившую своего свекра.
В Хорезмской области молодая женщина убила своего свекра >>
В ходе возникшего конфликта 27-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ножом 50-летнего отца своего супруга.
Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.