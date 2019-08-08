Сотрудник ДПС открыл огонь по автомобилю в Ташкенте — комментарий ГУВД

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В социальных сетях распространилось видео, на котором инспектор ДПС стреляет из пистолета в автомобиль марки Lacetti, который едет по встречной полосе.

Как уточнили в ГУВД Ташкента, по закону сотрудники органов внутренних дел имеют право применять огнестрельное оружие при остановке транспортного средства. При этом, инспектор может открыть огонь по авто в случае, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью граждан и отказывается остановиться.

На данный момент причины непроизвольного выстрела устанавливаются, в том числе проверяется версия о неисправности оружия.