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Сотрудник ДПС открыл огонь по автомобилю в Ташкенте — комментарий ГУВД

© ИИББ
Происшествия
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Инцидент произошел 7 августа на улице Мирзо-Улугбека. 

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В социальных сетях распространилось видео, на котором инспектор ДПС стреляет из пистолета в автомобиль марки Lacetti, который едет по встречной полосе.

Как уточнили в ГУВД Ташкента, по закону сотрудники органов внутренних дел имеют право применять огнестрельное оружие при остановке транспортного средства. При этом, инспектор может открыть огонь по авто в случае, если водитель создает реальную опасность жизни и здоровью граждан и отказывается остановиться.

На данный момент причины непроизвольного выстрела устанавливаются, в том числе проверяется версия о неисправности оружия.

Теги:
автомобили, ДПС, Ташкент, Узбекистан



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