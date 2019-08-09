В Ташкенте в ДТП погиб ребенок, которого не пристегнули

Пассажиры всех автомобилей получили повреждения, однако самое страшное случилось с ребенком, который не был пристегнут.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В Ташкенте произошло ДТП с тремя машинами, в результате которого погиб 10-летний ребенок, сообщает ГУВД.

Серьезная авария случилась на на перекрестке улиц Боги шамол и Янги шахар в Юнусабадском районе.

"Водитель автомобиля марки "Хундай" 34-летний Шохрух Т. проехал на красный свет светофора и совершил столкновение с автомобилями "Кобальт", которым управлял 29-летний Ботир С., и "Спарк", за рулем которого находился 24-летний Муроджон С.", - говорится в сообщении.

Пассажиры всех автомобилей получили повреждения, однако самое страшное случилось с ребенком, который не был пристегнут.

Все пострадавшие госпитализированы, но в больнице ребенка спасти не удалось.

ГУВД Ташкента еще раз предупреждает жителей столицы задуматься о том, что от поведения на дороге зависит не только ваша жизнь, но и жизнь и здоровье других участников движения.

Также сотрудники правоохранительных органов напомнили, что ни в коем случае нельзя возить детей на коленях.

"Не перевозите детей в возрасте до 7 лет не в специальном детском автокресле; не позволяйте несовершеннолетнему, не достигшему 12 лет, садиться на переднее пассажирское сиденье; пристегивайте детей ремнем безопасности", - добавили в ГУВД.

Помните о безопасности ваших маленьких пассажиров.