В Бухаре в канале обнаружили труп ребенка

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Восьмого августа в одном из каналов Бухары прохожий обнаружил труп мальчика.

Как передает информационная служба УВД Бухарской области, звонок на пульт дежурного о страшной находке поступил в 17:21. Звонивший сообщил, что возле средней общеобразовательной школы №23 течение прибило к берегу тело ребенка.

"В ходе проведенных следственных действий установлена личность погибшего. Им оказался мальчик 2017 года рождения, проживавший в махаллинском сходе граждан Соргун Каганского района Бухарской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили Sputnik в информационной службе областного УВД, двухлетний ребенок по неосторожности упал в канал рядом с домом еще утром. Его родители предприняли самостоятельные попытки поиска ребенка, но в правоохранительные органы не обращались. Тело мальчика было обнаружено только ближе к вечеру в соседнем городе. Расстояние между Каганом и Бухарой составляет порядка 17 километров.