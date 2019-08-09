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Новый мост через канал Аму-Бухара

В Бухаре в канале обнаружили труп ребенка

© uzavtoyul.uz
Происшествия
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Погибшим оказался двухлетний мальчик из схода граждан Соргун Каганского района Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Восьмого августа в одном из каналов Бухары прохожий обнаружил труп мальчика.

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Как передает информационная служба УВД Бухарской области, звонок на пульт дежурного о страшной находке поступил в 17:21. Звонивший сообщил, что возле средней общеобразовательной школы №23 течение прибило к берегу тело ребенка.

"В ходе проведенных следственных действий установлена личность погибшего. Им оказался мальчик 2017 года рождения, проживавший в махаллинском сходе граждан Соргун Каганского района Бухарской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили Sputnik в информационной службе областного УВД, двухлетний ребенок по неосторожности упал в канал рядом с домом еще утром. Его родители предприняли самостоятельные попытки поиска ребенка, но в правоохранительные органы не обращались. Тело мальчика было обнаружено только ближе к вечеру в соседнем городе. Расстояние между Каганом и Бухарой составляет порядка 17 километров.

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Теги:
трагедия, Бухара, Узбекистан



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