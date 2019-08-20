В Бухарской области опрокинулся микроавтобус: девять человек пострадали

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Девять граждан Таджикистана пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бухарской области Узбекистана, трое их них госпитализированы, сообщило управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

По данным управления, 19 августа микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на 368-м километре автомагистрали А-380 на территории Бухарской области Узбекистана опрокинулся на обочину дороги из-за лопнувшего заднего колеса. Водитель и все 18 пассажиров микроавтобуса – граждане Таджикистана.

"В результате ДТП трое граждан республики Таджикистан были госпитализированы, еще пяти пассажирам и водителю микроавтобуса была оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

По данным МВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно информации МЧС республики, микроавтобус перевозил трудовых мигрантов из РФ в Таджикистан.

Пассажиры, не пострадавшие в ДТП, размещены в местной гостинице. Принимаются меры по доставке их до места назначения, добавили в ведомстве.