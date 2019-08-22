Выбросивший узбекский флаг рефери прокомментировал инцидент - видео

Узбекистанец Нурсултон Розибоев выступал на турнире в Ошской области, где проиграл кыргызстанцу. Однако он посчитал, что его засудили, и попытался поднять над головой флаг Узбекистана. На кадрах видно, как судья не дает ему это сделать, после чего боец покидает ринг.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Рефери ММА из Кыргызстана записал видеобращение после инцидента с флагом Узбекистана. Видео быстро разлетелось по Telegram-каналам.

Узбекистанец Нурсултон Розибоев выступал на турнире в Ошской области, где проиграл кыргызстанцу. Однако он посчитал, что его засудили, и попытался поднять над головой флаг Узбекистана. На кадрах видно, как судья не дает ему это сделать, после чего Розибоев покидает ринг.

Позже рефери записал видеообращение, в котором принес извинения узбекскому народу. Судья заявил, что относится с уважением к узбекскому народу и признал, что поступил неправильно.

Напомним, что начато досудебное производство по скандальному видео узбекистанского спортсмена Нурсултона Розибоева.

После боя узбекистанец опубликовал видео в Instagram, в котором оскорбительно высказался в адрес кыргызстанцев. Позже он удалил файл.

В УВД сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков и начато досудебное производство по статье 313 "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)" Уголовного кодекса КР.

Как отмечается, следственные мероприятия будут проводиться в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (ее подписали страны СНГ), так как Рузибоев находится в Узбекистане.