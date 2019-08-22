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объемы добычи природного газа в Узбекистане

В Узбекистане украли природный газ на 40 млрд сумов - Минэнерго

Пресс-служба Epsilon Development Company
Происшествия
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В министерстве рассказали, какие предприятия республики воруют газ.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Узбекистане с 1 января по 15 августа 2019 года, по предварительным оценкам, объем незаконно использованного газа составил свыше 39 миллионов кубических метров на сумму 40 млрд сумов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

Узнефтегазинспекция зафиксировала факты хищения газа
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
"Узнефтегазинспекция" зафиксировала факты хищения газа

Уточняется, что 1 763 потребителя использовали природный газ без надлежащей документации. Вся информация о фактах хищения передана в правоохранительные органы.

В сообщении отмечается, что только за первые 15 дней августа 187 оптовых потребителей нелегально употребили газ на три миллиарда сумов.

Узнефтегазинспекция зафиксировала факты хищения газа
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
"Узнефтегазинспекция" зафиксировала факты хищения газа

Министерство приводит перечень предприятий, где незаконно использовали газ, среди них: цех по производству кирпича - ООО "Бахор Интер Азия" в Навоийской области, "Кумкурган Эстакада" в Сурхандарьинской области и ООО "Кирабад мавжлари" в Бухарской области.

Теги:
природный газ, Министерство энергетики, Узбекистан



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