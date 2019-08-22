В Бухарской области пенсионер вырастил целую плантацию конопли

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Правоохранительные органы Бухары возбудили уголовное дело против 67-летнего мужчины, создавшего у себя во дворе настоящую плантацию каннабиса, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как сообщила информационная служба областного УВД, кусты запрещенного растения пенсионер выращивал во дворе собственного дома, находящегося в махаллинском сходе граждан имени Алишера Навои в Шафирканском районе Бухарской области.
Это выяснилось 15 августа во время проверки, проведенной в рамках второй фазы оперативного мероприятия "Наркотики-2019".
В ходе обыска правоохранители обнаружили несколько тайников, расположенных в хозяйственной части дома. Оперативники изъяли 26 спичечных коробков, в которых содержалось 29,68 грамма наркотического средства, а также два полиэтиленовых пакета весом 53,35 и 14,69 грамма.
"Мужчина выращивал запрещенное растение в целях реализации. Он ранее уже привлекался за аналогичное преступление. Плантация уничтожена, вещественные доказательства изъяты", - сообщили Sputnik в информационной службе областного УВД.
По данному обстоятельству в отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Санкции только последней статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от десяти до двадцати лет.