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В Ташкенте обрушился строящийся ТЦ: четверо человек погибли

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Происшествия
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Причины произошедшего пока выясняются.

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Ташкенте рухнула металлическая конструкция строящегося торгово-развлекательного центра Rivera, передает МЧС Узбекистана.

По информации спасателей, жертвами трагедии стали четверо человек, двое - пострадали.

О причинах произошедшего министерство пока не сообщает. 

Проект ТРЦ Riviera в Ташкенте
© The Tower Mall management group
Проект ТРЦ Riviera в Ташкенте

ТЦ Rivera площадью более 40 тысяч квадратных метров возводится в Олмазарском районе на Второй кольцевой дороге на пересечении двух основных автомагистралей: Себзар и Новый Нурафшон. Предполагается, что в торгово-развлекательном центре будут находиться брендовые магазины, кинотеатр, ледовый каток и летняя терраса.

Строительство Rivera планируют завершить в 2020 году. Автор проекта: MB Architects.

Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан, Ташкент



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