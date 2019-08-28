В Ташкенте обрушился строящийся ТЦ: четверо человек погибли

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Ташкенте рухнула металлическая конструкция строящегося торгово-развлекательного центра Rivera, передает МЧС Узбекистана.

По информации спасателей, жертвами трагедии стали четверо человек, двое - пострадали.

О причинах произошедшего министерство пока не сообщает.

© The Tower Mall management group Проект ТРЦ Riviera в Ташкенте

ТЦ Rivera площадью более 40 тысяч квадратных метров возводится в Олмазарском районе на Второй кольцевой дороге на пересечении двух основных автомагистралей: Себзар и Новый Нурафшон. Предполагается, что в торгово-развлекательном центре будут находиться брендовые магазины, кинотеатр, ледовый каток и летняя терраса.

Строительство Rivera планируют завершить в 2020 году. Автор проекта: MB Architects.