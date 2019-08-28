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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на территории ТЦ Riviera

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Происшествия
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В Ташкенте обрушилась металлическая конструкция строящегося торгово-развлекательного комплекса. Пострадали 6 строителей, 4 из них погибли.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В результате происшествия пострадали 6 строителей, 4 из них погибли, сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Двое рабочих были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи с травмами разной степени тяжести. Как сообщается, пострадавших тут же обследовали и оказали экстренную медицинскую помощь.

Состояние одного из них - средней тяжести, у него перелом кости правой пятки. Другой строитель получил смежные травмы и перелом левого плеча.

Больные находятся под постоянным наблюдением квалифицированных врачей, им оказывают все необходимые медицинские процедуры. 

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В Ташкенте обрушился строящийся ТЦ: четверо человек погибли
Напомним, что в Ташкенте рухнула металлическая конструкция строящегося торгово-развлекательного центра Rivera.

ТЦ Rivera площадью более 40 тысяч квадратных метров возводится в Олмазарском районе на Второй кольцевой дороге на пересечении двух основных автомагистралей: Себзар и Новый Нурафшон. Предполагается, что в торгово-развлекательном центре будут находиться брендовые магазины, кинотеатр, ледовый каток и летняя терраса.

Строительство Rivera планируют завершить в 2020 году. Автор проекта: MB Architects.

Теги:
жертвы, строители, Минздрав Узбекистана, торговый центр, стройка, постройка



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