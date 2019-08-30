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Патрульная машина узбекской милиции

Ловили, давили и били камнями - УВД прокомментировало видео с собакой

AP Photo
Происшествия
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Оказалось, что собака могла быть заражена бешенством. Она нападала на прохожих. Более 15 граждан получили укусы и раны.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Во Всемирной паутине появилось видео, на котором два автомобиля пытаются задавить собаку. Шокирующие кадры быстро разлетелись по соцсетям.

Данный видеоролик нам прислали подписчики Telegram-канала Sputnik Узбекистан.

Spark и Nexia не оставляют в покое животное. Примечательно, что рядом с происходящим находится автомобиль сотрудников правопорядка с включенными "мигалками". Более того, на втором видео один из сотрудников кидает в собаку камнем.

За разъяснениями корреспондент Sputnik Узбекистан обратился в УВД Самаркандской области. Оказалось, что собака могла быть заражена бешенством. Она нападала на прохожих. Более 15 граждан получили укусы и раны. На кадрах - процесс задержания опасного животного, уверяет УВД. Пока собаку пытались поймать, она укусила и одного из сотрудников УВД.

Охотничье ружье. Иллюстративное фото
CC0 / Unsplash / Jp Valery
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Сейчас ее доставили для обследования в эпидемиологическую лабораторию. Все пострадавшие госпитализированы. Им оказали помощь и провели вакцинацию против бешенства.

Однако, даже узнав детали происшествия, некоторых пользователей Сети возмутил способ поимки животного.

Теги:
бешенство, скандальное видео, видеоролик, Видео, собака, собака



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