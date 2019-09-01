В ДТП в России погибли узбекистанцы

Другие узбекистанцы Г.С. и М.А. получили многочисленные травмы различной тяжести и были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В ДТП в Новосибирске погибли два гражданина Узбекистана, сообщает МИД республики.

"В Новосибирске (Россия), 30 августа 2019 года на автодороге в Москаленском районе Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, в том числе граждане Узбекистана А.С. и Н.М.", - говорится в сообщении.

Другие узбекистанцы Г.С. и М.А. получили многочисленные травмы различной тяжести и были госпитализированы в Москаленскую районную больницу, где им оказывается соответствующая помощь, а также вызваны специалисты из Омска.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и установило связь с правоохранительными органами Омской области и лечащими врачами.

В настоящее время решаются консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с отправкой тел соотечественников на родину, а также оказанием помощи пострадавшим.

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По данным ГИБДД Омской области, будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, 30 августа три человека погибли в ДТП на трассе Учкурганского района Наманганской области. Водитель микроавтобуса Damas не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Isuzu.

Мужчина за рулем Damas скончался на месте от полученных травм, а два пассажира микроавтобуса были госпитализированы. Как стало известно позже, несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались в больнице.