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В Ташкенте угнали автомобиль у мужчины, пока он купался в озере

"Одолжил у друга": в Ташкенте задержали угонщика

© ГУВД г. Ташкента.
Происшествия
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У мужчины украли автомобиль прямо во время купания в озере.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Чиланзарском районе был угнан автомобиль Chevrolet Epica, сообщило столичное ГУВД.

Владелец припарковал авто на улице Сеульская, а сам отправился в Национальный парк Узбекистана, чтобы искупаться.

Автомобильные воры
© Sputnik / Константин Чалабов
В ГУВД Ташкента назвали причины угона автомобилей
При этом он положил ключи от машины рядом с одеждой. Через некоторое время мужчина обнаружил, что ключей на месте нет и сразу сообщил в органы.

ГУВД города Ташкента объявило план "Перехват", и вскоре автомобиль был обнаружен на мосту рядом с ТРЦ Compass. Злоумышленник за рулем авто заявлял, что одолжил машину у друга. Примечательно, что "друг" об этом даже не догадывался. Укравший автомобиль гражданин уже был судим ранее. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело.

Теги:
уголовная ответственность, угон автомобиля, уголовное дело, автоугон, Угон, ГУВД Ташкента



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