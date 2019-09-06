"Одолжил у друга": в Ташкенте задержали угонщика

У мужчины украли автомобиль прямо во время купания в озере.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Чиланзарском районе был угнан автомобиль Chevrolet Epica, сообщило столичное ГУВД.

Владелец припарковал авто на улице Сеульская, а сам отправился в Национальный парк Узбекистана, чтобы искупаться.

При этом он положил ключи от машины рядом с одеждой. Через некоторое время мужчина обнаружил, что ключей на месте нет и сразу сообщил в органы.

ГУВД города Ташкента объявило план "Перехват", и вскоре автомобиль был обнаружен на мосту рядом с ТРЦ Compass. Злоумышленник за рулем авто заявлял, что одолжил машину у друга. Примечательно, что "друг" об этом даже не догадывался. Укравший автомобиль гражданин уже был судим ранее. Сейчас на него завели еще одно уголовное дело.