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Узбекистанка поверила мошенникам и лишилась крупной суммы

Nguyen Huy Kham
Происшествия
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Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Самарканде задержаны мошенники, которые выманили у знакомой крупную сумму.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, 21-летний У.А. и 38-летняя Л.Г. пообещали 34-летней М.Р., что она получит работу в Израиле. В период с августа по декабрь 2018 года женщина передала им восемь тысяч долларов.

Деньги
© Sputnik / Антон Денисов
В Узбекистане мошенник обманул знакомого на 1,5 тысячи долларов
Злоумышленники не сдержали слово, а деньги истратили на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело, У.А. и Л.Г. задержаны.

Ранее похожая история произошла в Ташкенте с 30-летним Аброром Ж. В марте прошлого года 47-летний Фуркат Д., представившись руководителем компании, которая занимается отправкой граждан за границу, пообещал ему, что тот получит работу в Южной Корее.

Свои "услуги" мошенник оценил в 2,1 тысячи долларов. Обещание он не выполнил, деньги истратил на свои нужды.

Теги:
доллары, Узбекистан, Израиль, трудоустройство, мошенничество, МВД Узбекистана



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