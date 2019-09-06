В Ферганской области должник по алиментам напал на сотрудника БПИ

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Риштанском районе Ферганской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудника Бюро принудительного исполнения.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 30 августа М.O., находясь на службе, встретил в махалле "Учарик" должника М.М. 1990 года рождения и сообщил ему, что тот должен пройти в районный отдел БПИ для совершения исполнительных действий, связанных с взысканием задолженности по алиментам.

М.М. оскорбил сотрудника БПИ и нанес ему телесное повреждение. В отношении него возбудили уголовное дело, идет следствие.

В июне руководитель правового отдела и международных связей Насимхон Бурханов сообщил, что за последние два года работы организации четверо сотрудников Бюро принудительного исполнения погибли при исполнении служебных обязанностей, еще более ста получили телесные повреждения в результате конфликтов с должниками и неплательщиками.