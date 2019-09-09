Дальнобойщиков из Узбекистана закидали камнями в Казахстане - видео

Сообщается, что группа неизвестных закидала несколько машин, везущих грузы в Казахстан.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Группа неизвестных закидала грузовики узбекистанцев, следующие в город Атырау на западе Казахстана. Сами водители поделились видеороликом, на котором видны поврежденные автомобили.

Водитель Нурилло Нуритдинов рассказал, что, следуя по маршруту, два автомобиля подверглись нападению: на подъезде к очередному пункту контроля молодые люди стали кидать камни в грузовые автомобили.

© pixabay Узбекистан и Казахстан увеличат объемы железнодорожных перевозок На кадрах отчетливо заметны повреждения лобового стекла, вмятины на боковых дверцах и кузове транспортных средств и другие следы попадания камней. Сами водители не пострадали.

Напомним, что недавно открылась автомобильная дорога международного значения "Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана".

Ее длина составляет 84 км. Важный инфраструктурный объект входит в состав международного транзитно-транспортного коридора "Ташкент – Самарканд – Бухара – Нукус – Бейнеу – Атырау - Астрахань", с выходом в Прикаспийский регион и страны Европейского Союза.