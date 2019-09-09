Дальнобойщиков из Узбекистана закидали камнями в Казахстане - видео

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Группа неизвестных закидала грузовики узбекистанцев, следующие в город Атырау на западе Казахстана. Сами водители поделились видеороликом, на котором видны поврежденные автомобили.
Водитель Нурилло Нуритдинов рассказал, что, следуя по маршруту, два автомобиля подверглись нападению: на подъезде к очередному пункту контроля молодые люди стали кидать камни в грузовые автомобили.
Напомним, что недавно открылась автомобильная дорога международного значения "Бейнеу — Акжигит — граница Узбекистана".
Ее длина составляет 84 км. Важный инфраструктурный объект входит в состав международного транзитно-транспортного коридора "Ташкент – Самарканд – Бухара – Нукус – Бейнеу – Атырау - Астрахань", с выходом в Прикаспийский регион и страны Европейского Союза.