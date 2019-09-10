Два вагона поезда перевернулось после столкновения с грузовиком на переезде

Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд. Сообщается о двух погибших.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Ангрене произошло ДТП на железнодорожном переезде, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в МЧС Узбекистана.

ДТП произошло на пересечении автомобильной дороги А-373 трассы М-39 "Ташкент – Ферганская долина" и железнодорожной ветки, ведущей на "Ангренскую золотодобывающую фабрику".

Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд на переезде. В результате ДТП перевернулось два вагона грузового состава, задавив автомобиль "Дамас", гос. номер 50 W 363 MA. Двое пассажиров авто погибли на месте, трое получили различные травмы и были доставлены в больницу. Также травму получил водитель грузовика.