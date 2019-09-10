11:44 10 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Срочно:

Два вагона поезда перевернулось после столкновения с грузовиком на переезде

© Daryo
Происшествия
Получить короткую ссылку
372 0 0

Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд. Сообщается о двух погибших.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В Ангрене произошло ДТП на железнодорожном переезде, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в МЧС Узбекистана.

ДТП произошло на пересечении автомобильной дороги А-373 трассы М-39 "Ташкент – Ферганская долина" и железнодорожной ветки, ведущей на "Ангренскую золотодобывающую фабрику".

Грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд на переезде. В результате ДТП перевернулось два вагона грузового состава, задавив автомобиль "Дамас", гос. номер 50 W 363 MA. Двое пассажиров авто погибли на месте, трое получили различные травмы и были доставлены в больницу. Также травму получил водитель грузовика.

Теги:
движение поездов, скоростной поезд, Поезд, авария, грузовик, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как менялись идеалы красоты за 100 лет - фото
Вышинский Лаврову: в камере я ни разу не слышал слов "предатель" или "изменник"
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054