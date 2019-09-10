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Хирург перед началом операции

Врачи борются за жизни пострадавших в ДТП с грузовиком и поездом

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Происшествия
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Трое участников аварии поступили в больницу с тяжелыми повреждениями и получают лечение в отделении экстренной медицинской помощи Ангренского городского медицинского объединения.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП на трассе на пересечении автомобильной дороги А-373 и трассы М-39, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Трое участников аварии поступили в больницу с тяжелыми повреждениями и получают лечение в отделении экстренной медицинской помощи Ангренского городского медицинского объединения.

© Daryo
Два вагона поезда перевернулось после столкновения с грузовиком на переезде
Также сообщается, что по поводу ДТП проводится доследственная проверка.

Напомним, что грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд на переезде. В результате ДТП перевернулось два вагона грузового состава, раздавив автомобиль "Дамас". Двое пассажиров авто погибли на месте, трое получили различные травмы и были доставлены в больницу. Также травму получил водитель грузовика.

Теги:
жертвы, больница, авария, грузовик, движение поездов, Поезд, ДТП



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