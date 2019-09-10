Врачи борются за жизни пострадавших в ДТП с грузовиком и поездом

Трое участников аварии поступили в больницу с тяжелыми повреждениями и получают лечение в отделении экстренной медицинской помощи Ангренского городского медицинского объединения.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Врачи оказывают помощь пострадавшим в ДТП на трассе на пересечении автомобильной дороги А-373 и трассы М-39, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Трое участников аварии поступили в больницу с тяжелыми повреждениями и получают лечение в отделении экстренной медицинской помощи Ангренского городского медицинского объединения.

Также сообщается, что по поводу ДТП проводится доследственная проверка.

Напомним, что грузовой автомобиль на большой скорости врезался в поезд на переезде. В результате ДТП перевернулось два вагона грузового состава, раздавив автомобиль "Дамас". Двое пассажиров авто погибли на месте, трое получили различные травмы и были доставлены в больницу. Также травму получил водитель грузовика.