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Новорожденный ребенок

В Наманганской области женщина выбросила из окна роддома двух младенцев

CC0 / pixabay
Происшествия
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Инцидент произошел в родильном комплексе Наманганского районного медицинского объединения. Возбуждены два уголовных дела.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Наманганской области возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая выбросила из окна родильного дома двух новорожденных девочек, одна из которых была ее дочерью.

По данным Генпрокуратуры, ранним утром 9 сентября на заднем дворе родильного комплекса Наманганского районного медицинского объединения были найдены живыми две новорожденные малышки. Детей поместили в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, они умерли.

Машина скорой помощи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отец выбросил своих детей из окна в Ташкенте
Впоследствии выяснилось, что примерно за час до этого пациентка Д.Х. 1996 года рождения, находясь в расстройстве из-за того, что ее дочь родилась с дефектом нижних конечностей, решила от нее избавиться. Подумав, что таким образом можно снять с себя подозрения, Д.Х. взяла еще одного ребенка — дочь М.Т., лежавшей в той же палате. 

Женщина выбросила детей из окна второго этажа.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство", а в отношении ответственных лиц роддома — по статье "Ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей". Санкции по статье за убийство предусматривают наказание от 15 до 25 лет лишения свободы, по второй статье — от пяти до восьми лет.

Теги:
Наманган, Узбекистан, младенец, ребенок, мать, жестокость



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