12:00 11 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Сотрудник Бюро принудительного исполнения заполняет протокол

Мужчина напал на сотрудника БПИ из-за алиментов

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Происшествия
Получить короткую ссылку
19 0 0

В Кувинском районе Ферганской области неплательщик не захотел подчиниться законным требованиям и устроил драку.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Кувинском районе Ферганской области мужчина напал на сотрудника Бюро принудительного исполнения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Пристав пришел исполнить законное решение о взыскании алиментов. Однако неплательщик не подчинился требованию: он напал на сотрудника БПИ и в ходе потасовки ударил его металлическим предметом.

© БПИ Узбекистана
На граждан, избивших сотрудников БПИ, заведено уголовное дело
На мужчину уже заведено уголовное дело. Сейчас ведется следствие. Предварительно установлено, что пристав получил телесные повреждения.

В июне руководитель правового отдела и международных связей Насимхон Бурханов сообщил, что за последние два года работы организации четверо сотрудников Бюро принудительного исполнения погибли при исполнении служебных обязанностей, еще более ста получили телесные повреждения в результате конфликтов с должниками и неплательщиками.

Теги:
алименты, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Бюро принудительного исполнения, нападение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как менялись идеалы красоты за 100 лет - фото
Большой хоккей возвращается в Ташкент - и это всерьез и надолго
Александр Малышев: хоккей в Ташкент возвращается всерьез и надолго
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054