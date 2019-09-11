Мужчина напал на сотрудника БПИ из-за алиментов

В Кувинском районе Ферганской области неплательщик не захотел подчиниться законным требованиям и устроил драку.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В Кувинском районе Ферганской области мужчина напал на сотрудника Бюро принудительного исполнения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Пристав пришел исполнить законное решение о взыскании алиментов. Однако неплательщик не подчинился требованию: он напал на сотрудника БПИ и в ходе потасовки ударил его металлическим предметом.

На мужчину уже заведено уголовное дело. Сейчас ведется следствие. Предварительно установлено, что пристав получил телесные повреждения.

В июне руководитель правового отдела и международных связей Насимхон Бурханов сообщил, что за последние два года работы организации четверо сотрудников Бюро принудительного исполнения погибли при исполнении служебных обязанностей, еще более ста получили телесные повреждения в результате конфликтов с должниками и неплательщиками.