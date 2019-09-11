В ГУВД назвали свадебные кортежи угрозой

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. ГУВД провело профилактические беседы с руководством свадебных фирм, сообщает пресс-служба ведомства.
Такая мера стала необходимой после частого появления видеозаписей, на которых автомобили со свадебной атрибутикой практикуют опасное вождение. По мнению ГУВД, подобная "мода" устарела и требует пересмотра.
Результат такого "лихачества" в лучшем - созданная аварийная ситуация, из которой оказавшимся рядом водителям чудом удается избежать удара, а в худшем – это потеря управления транспортным средством, его столкновение с другими автомобилями и дорожными сооружениями.
Недавно состоялся диалог с руководством свадебных агенств и водителями автомобилей, обслуживающими такие фирмы. В мероприятии принимало участие более 40 человек.