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Свадебный кортеж.

В ГУВД назвали свадебные кортежи угрозой

© Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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В социальных сетях часто появляются видеозаписи, на которых автомобили со свадебной атрибутикой практикуют опасное вождение. Подобная "мода" привлекла внимание правоохранителей.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. ГУВД провело профилактические беседы с руководством свадебных фирм, сообщает пресс-служба ведомства.

Такая мера стала необходимой после частого появления видеозаписей, на которых автомобили со свадебной атрибутикой практикуют опасное вождение. По мнению ГУВД, подобная "мода" устарела и требует пересмотра.

Результат такого "лихачества" в лучшем - созданная аварийная ситуация, из которой оказавшимся рядом водителям чудом удается избежать удара, а в худшем – это потеря управления транспортным средством, его столкновение с другими автомобилями и дорожными сооружениями. 

Sputnik/ Рамиз Бахтияров
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В сообщении говорится, что часто последствия "модного" веяния - заплаканные женщины в шикарных платьях, раненые мужчины в своих лучших костюмах и страшно разбитые дорогие автомобили.

Недавно состоялся диалог с руководством свадебных агенств и водителями автомобилей, обслуживающими такие фирмы. В мероприятии принимало участие более 40 человек.

Теги:
автомобили, авария, ДТП, свадебное платье, Невеста, жених, свадьба



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