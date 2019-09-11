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Муслимбек Омонов

Семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу зарезали в Ташкенте

© Instagram / 1muslim_omonov
Происшествия
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В результате уличной драки трое участников с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В ночь с 10 на 11 сентября примерно в 00.50 в кафе, расположенном в Юнусабадском районе Ташкента, между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, сообщает ГУВД столицы.

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Для выяснения отношений молодые люди вышли на улицу, доехали до соседнего района, где учинили драку. В результате трое участников потасовки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 пункт "д" статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Все участники хулиганских действий установлены. Ведется следствие.

Напомним, это не первый такой случай, когда спортсмены становятся героями уголовных хроник. 

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Муслим Омонов — профессиональный боец MMA, семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу МС, чемпион мира по К1 МС и чемпион Азии по ММA в весовой категории до 77 кг.

Теги:
Ташкент, поножовщина, Спортсмен, драка



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