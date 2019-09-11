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Преступник за решеткой

В Ташкенте задержали причастных к краже сейфа с валютой

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Вечером 7 сентября трое злоумышленников открыто похитили сейф с крупной суммой денег в иностранной валюте из квартиры в махалле "Чарх Новза".

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента установили личности причастных к краже сейфа из квартиры в махалле "Чарх Новза" и задержали четверых из них, еще двое подозреваемых успели уехать из страны.

Открытый сейф
© Flickr/ Alin S Living with Autism
Злоумышленники украли сейф с крупной суммой денег
Как отметили в ведомстве, злоумышленники были задержаны, несмотря на все предпринятые ухищрения. Ими оказались ранее судимые 29-летний Анвар Х., 54-летний Мирхомид А., 44-летний Ботир М., 39-летний Нажмитдин З. В качестве вещдоков у мужчин были изъяты часть денег, маски и перчатки.

Еще двое подозреваемых — 48-летний Мурод Урунбаев и 53-летний Бахтиёр Мавлонов — сбежали из страны. Как рассказали задержанные, между подельниками произошла ссора после того, как один из них увидел в интернете объявление ведомства с предложением сдаться добровольно и получить шанс облегчить наказание.

"Сотрудникам ГУВД столицы известно, когда и где они (Урунбаев и Мавлонов. — Прим. ред.) пересекли границу с Республикой Казахстан. С сотрудниками как ближнего, так и дальнего зарубежья у ГУВД Ташкента установлены давние партнерские отношения, так что задержание подозреваемых — вопрос времени", — заявили в ведомстве.

Напомним, кража был совершена вечером 7 сентября. Из квартиры, расположенной на втором этаже четырехэтажного дома, трое злоумышленников открыто похитили сейф с крупной суммой денег в иностранной валюте.

По данному факту было возбуждено дело по части 4 статьи 164 ("Разбой") Уголовного кодекса Узбекистана, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Теги:
квартирная кража, Кража, сейф, Происшествие, Узбекистан, ГУВД Ташкента



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