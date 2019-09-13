Пассажиры поезда, следовавшего из Ташкента в Андижан, застряли в пути

На промежуточной станции состав простоял 50 минут из-за сбоя в подаче электроэнергии. Администрация АО "Узбекистон Темир Йуллари" принесла свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Сегодня утром, в 9.25 по местному времени, электропоезд №60, следовавший по маршруту Ташкент - Андижан, остановился в пути на станции Ангрен на 50 минут, сообщает пресс-служба "Узбекистон Темир Йуллари".

Причиной задержки стали перебои в электропитании. В результате предпринятых мер были отремонтированы устройства электроснабжения железной дороги.

В настоящее время возобновлено регулярное движение поездов.

Администрация АО "Узбекистон Темир Йуллари" принесла свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.