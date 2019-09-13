18:31 13 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.96
  • EUR10360.56
  • USD9395.63
Поиск
Поезд Ташкент-Андижан застрял в Ангрене из-за сбоя электричества

Пассажиры поезда, следовавшего из Ташкента в Андижан, застряли в пути

АО «Узбекистон темир йуллари»
Происшествия
Получить короткую ссылку
48 0 0

На промежуточной станции состав простоял 50 минут из-за сбоя в подаче электроэнергии. Администрация АО "Узбекистон Темир Йуллари" принесла свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Сегодня утром, в 9.25 по местному времени, электропоезд №60, следовавший по маршруту Ташкент - Андижан, остановился в пути на станции Ангрен на 50 минут, сообщает пресс-служба "Узбекистон Темир Йуллари"

Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент и Ангрен связал новый маршрут

Причиной задержки стали перебои в электропитании. В результате предпринятых мер были отремонтированы устройства электроснабжения железной дороги.

В настоящее время возобновлено регулярное движение поездов.

Администрация АО "Узбекистон Темир Йуллари" принесла свои извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Теги:
Андижан, Ангрен, сбой в системе, электричество, Узбекистон темир йуллари



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль ремесленников в Коканде - лучшие фото
Захарова: США превращают космос в новое поле военных действий
Захарова: США провоцируют гонку вооружений в космосе – видео
Цена знаний: сколько стоит учеба в вузах Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054