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Сим-карта.

На приграничном посту изъяли 30 тысяч SIM-карт

© Flickr/ Luciano Belviso
Происшествия
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В автомобиле Volvo FH 12 обнаружены сокрытые от таможенного контроля SIM-карты зарубежных сотовых компаний на сумму 60 миллионов сум.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. На приграничном таможенном посту "Навои" УГТК по Ташкентской области было пресечено очередное правонарушение, сообщает пресс-служба ГТК.

В автомобиле Volvo FH 12 обнаружены сокрытые от таможенного контроля не указанные в пассажирской таможенной декларации и не заявленные при устном опросе таможенникам 30 тысяч единиц SIM-карт зарубежных сотовых компаний на сумму 60 миллионов сум.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане туристам будут выдавать бесплатные SIM-карты, которые не требуют регистрации. 

Карта будет действовать в течение 10 дней.

Сканер в зоне таможенного контроля международного
© Sputnik / Максим Богодвид
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"Соглашение об этом было достигнуто между туристической милицией при экологической милиции МВД Таджикистана и данным телекоммуникационным оператором", - сказал собеседник агентства в пресс-службе.

По его словам, SIM-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам в отделении турмилиции в международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах. Также можно обратиться в офис отделения туристической полиции. Кроме того, туристы могут отправить свою заявку для получения SIM-карты в отделении туристической милиции до прибытия в страну через местные туркомпании.




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