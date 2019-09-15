На приграничном посту изъяли 30 тысяч SIM-карт

В автомобиле Volvo FH 12 обнаружены сокрытые от таможенного контроля SIM-карты зарубежных сотовых компаний на сумму 60 миллионов сум.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. На приграничном таможенном посту "Навои" УГТК по Ташкентской области было пресечено очередное правонарушение, сообщает пресс-служба ГТК.

В автомобиле Volvo FH 12 обнаружены сокрытые от таможенного контроля не указанные в пассажирской таможенной декларации и не заявленные при устном опросе таможенникам 30 тысяч единиц SIM-карт зарубежных сотовых компаний на сумму 60 миллионов сум.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане туристам будут выдавать бесплатные SIM-карты, которые не требуют регистрации.

Карта будет действовать в течение 10 дней.

"Соглашение об этом было достигнуто между туристической милицией при экологической милиции МВД Таджикистана и данным телекоммуникационным оператором", - сказал собеседник агентства в пресс-службе.

По его словам, SIM-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам в отделении турмилиции в международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах. Также можно обратиться в офис отделения туристической полиции. Кроме того, туристы могут отправить свою заявку для получения SIM-карты в отделении туристической милиции до прибытия в страну через местные туркомпании.