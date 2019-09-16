В Шайхонтохурском районе Ташкента произошло ДТП

Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Абая и Навои. По предварительным данным, один пассажир погиб, четверо пострадали.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. На пересечении улиц Абая и Навои произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает столичное ГУВД.

© ГУВД г. Ташкента. ДТП в Ташкенте

Водитель Nexia двигался по улице Навои, а на перекрёстке повернул налево и не пропустил едущий по главной дороге автомобиль. Машины столкнулись, водители обоих авто получили телесные повреждения. Девушка, находившаяся на пассажирском сиденье одного из автомобилей, от полученных травм погибла на месте, а еще два пассажира доставлены в больницу.