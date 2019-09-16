В Шайхонтохурском районе Ташкента произошло ДТП

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. На пересечении улиц Абая и Навои произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает столичное ГУВД.
Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Абая и Навои. По предварительным данным, один пассажир погиб, четверо пострадали.
ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. На пересечении улиц Абая и Навои произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает столичное ГУВД.
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. В него входят Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан. Секретариат организации находится в Стамбуле.
Вячеслав Володин посетит Ташкент с официальным визитом. Запланировано подписание соглашение между Государственной думой РФ и Законодательной палатой Олий Мажлиса.
Узбекский боксер, выступающий в весовой категории до 81 кг, Дилшодбек без особых проблем обыграл представителя Конго, а его соотечественник Санжар Турсунов оказался сильнее боксера из Бразилии.