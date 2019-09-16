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Последствия ДТП

Смерть на обочине: ДТП в Ташобласти унесло жизни двух пешеходов

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Неуправляемый автомобиль выехал на обочину дороги и сбил двух пешеходов. Один из них погиб на месте происшествия, другой скончался в больнице.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Утро 15 сентября в Ахангаранском районе Ташкентской области не выдалось спокойным для 24-летнего жителя Андижанской области, сообщает сайт МВД республики.

Управляя автомобилем марки Lacetti, на 126-м км автомагистрали Гулистан – Бука – Ангрен – Коканд – Андижан – Ош он уснул за рулем.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
В Ташкенте водитель грузовика уснул за рулем и протаранил шесть авто

Неуправляемый автомобиль выехал на обочину дороги и сбил двух пешеходов: 36-летнего и 34-летнего жителей Букинского района.

В результате столкновения один из пешеходов скончался на месте происшествия от полученных травм. Другой был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер в больнице.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

 

 

 




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