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Задержание преступника

В Узбекистане поймали нелегальных золотодобытчиков

© Pixabay
Происшествия
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Их подозревают в незаконной добыче, переработке золота, а также контрабанде готовой продукции в Индию.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. СГБ Узбекистана задержала участников нелегальной преступной группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они подозреваются в незаконной добыче и переработке золота, а также контрабанде готовой продукции в Индию.  

Золото изъятое таможенной службой Узбекистана
© Пресс-служба ГТК РУз
Узбекистанец проглотил полкило золота перед вылетом из страны

Сейчас злоумышленники задержаны, а в интересах следствия состав и личности группы не разглашаются. У них изъяли партию ювелирных изделий, а также оборудование и валюту.

Недавно в Ташкентской области на таможенном посту Гишткуприк остановлена попытка ещё одного преступления. Во время досмотра женщины, совершавшей пеший переход границы, в её волосах и одежде обнаружено 105 ювелирных изделий на общую сумму 12 млн сумов.

Теги:
золотые украшения, золотые монеты, добыча золота, золото



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