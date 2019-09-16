В Узбекистане поймали нелегальных золотодобытчиков

Их подозревают в незаконной добыче, переработке золота, а также контрабанде готовой продукции в Индию.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. СГБ Узбекистана задержала участников нелегальной преступной группы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Они подозреваются в незаконной добыче и переработке золота, а также контрабанде готовой продукции в Индию.

Сейчас злоумышленники задержаны, а в интересах следствия состав и личности группы не разглашаются. У них изъяли партию ювелирных изделий, а также оборудование и валюту.

Недавно в Ташкентской области на таможенном посту Гишткуприк остановлена попытка ещё одного преступления. Во время досмотра женщины, совершавшей пеший переход границы, в её волосах и одежде обнаружено 105 ювелирных изделий на общую сумму 12 млн сумов.