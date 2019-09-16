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Сотрудник Бюро принудительного исполнения обходит должников

Сопротивление бесполезно: женщина избила сотрудников БПИ

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Происшествия
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Сопротивляясь деятельности сотрудников Бюро принудительного исполнения, женщина оскорбила их, нанесла удары палкой по различным частям тела, а также отобрала акт из их рук, разорвала и сожгла его.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана, сотрудники Пахтачинского районного отдела БПИ в ходе проверки самовольного подключения к электросети частного предприятия в махалле Хунарманд подверглись нападению молодой женщины (1991 г.р.).

© БПИ Узбекистана
На граждан, избивших сотрудников БПИ, заведено уголовное дело

Сопротивляясь их действиям, она оскорбила их, при этом нанесла удары палкой по различным частям тела, после этого вырвала акт из рук, разорвала и сожгла его.

По данному факту в отношении нападавшей районная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту "а" ч. 3 ст. 140, ч. 2 ст. 219, ч. 1 ст. 227 УК.

Ведутся следственные действия.

Теги:
Самарканд, избиение, Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, Узбекистан



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