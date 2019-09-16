Сопротивление бесполезно: женщина избила сотрудников БПИ

Сопротивляясь деятельности сотрудников Бюро принудительного исполнения, женщина оскорбила их, нанесла удары палкой по различным частям тела, а также отобрала акт из их рук, разорвала и сожгла его.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Узбекистана, сотрудники Пахтачинского районного отдела БПИ в ходе проверки самовольного подключения к электросети частного предприятия в махалле Хунарманд подверглись нападению молодой женщины (1991 г.р.).

Сопротивляясь их действиям, она оскорбила их, при этом нанесла удары палкой по различным частям тела, после этого вырвала акт из рук, разорвала и сожгла его.

По данному факту в отношении нападавшей районная прокуратура возбудила уголовное дело по пункту "а" ч. 3 ст. 140, ч. 2 ст. 219, ч. 1 ст. 227 УК.

Ведутся следственные действия.