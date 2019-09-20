Мошенники, обещая работу, обманули граждан на 177 тысяч долларов

Агентство занятости уверяло, что узбекистанцы получат работу в Германии, Чехии, Японии, Турции, Болгарии и Литве.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Одна из организаций занятости недобросовестно выполняла свои обязательства, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Более 50 жителей разных регионов Узбекистана сообщили о мошенничестве со стороны агентство занятости "Human". Отмечается, что организация официально зарегистрирована и имеет лицензию. Агентство обещало устроить узбекистанцев на работу в Германии, Чехии, Японии, Турции, Болгарии и Литве.

Данная услуга стоила от 18 до 35 миллионов сумов. На счет агентства поступило в общей сложности 1 670 500 000 сумов ($177 674).

Однако ни один из заявителей так и не был трудоустроен, а деньги агентство присвоило себе.

По итогам проверки прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".