Мошенники, обещая работу, обманули граждан на 177 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Одна из организаций занятости недобросовестно выполняла свои обязательства, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
Более 50 жителей разных регионов Узбекистана сообщили о мошенничестве со стороны агентство занятости "Human". Отмечается, что организация официально зарегистрирована и имеет лицензию. Агентство обещало устроить узбекистанцев на работу в Германии, Чехии, Японии, Турции, Болгарии и Литве.
Однако ни один из заявителей так и не был трудоустроен, а деньги агентство присвоило себе.
По итогам проверки прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".