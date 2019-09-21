Сотрудников Народного банка уличили в многомиллионных растратах

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Минфине Узбекистана рассказали о множественных нарушениях, допущенных сотрудниками Народного банка и выявленных в ходе проверок.
В частности, работники филиалов этой финансово-кредитной организации присвоили пенсии и пособия 159 человек на общую сумму 55 миллионов сумов, а деньги 446 пенсионеров — 144,4 миллиона сумов — были необоснованно истрачены.
Сотрудники Народного банка, как заявили в департаменте, не доставили до 649 адресатов пенсии на сумму 283,3 миллиона сумов, хотя Пенсионный фонд покрывает расходы, связанные с транспортировкой денег в таких случаях.
Кроме того, "благодаря" сотрудникам банка некоторые граждане получали несколько видов пенсии одновременно (14 случаев, растрата — 21,2 миллиона сумов).
Как заявили в министерстве, материалы, в которых описаны эти и другие нарушения, переданы в органы прокуратуры для предоставления им правовой оценки.
Напомним, с 2017 года Народный банк является единственным уполномоченным банком по выплате пенсий и пособий по всей республике.