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Купюры номиналом пятьдесят тысяч сумов

Сотрудников Народного банка уличили в многомиллионных растратах

Sputnik
Происшествия
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Проверки показали, что сотрудники Народного банка неоднократно допускали халатность при выдаче пенсий и пособий.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В Минфине Узбекистана рассказали о множественных нарушениях, допущенных сотрудниками Народного банка и выявленных в ходе проверок. 

В частности, работники филиалов этой финансово-кредитной организации присвоили пенсии и пособия 159 человек на общую сумму 55 миллионов сумов, а деньги 446 пенсионеров — 144,4 миллиона сумов — были необоснованно истрачены.

Сотрудники Народного банка, как заявили в департаменте, не доставили до 649 адресатов пенсии на сумму 283,3 миллиона сумов, хотя Пенсионный фонд покрывает расходы, связанные с транспортировкой денег в таких случаях.

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Также в числе нарушений — несвоевременная выплата пенсий, выплата пенсий мертвым людям и узбекистанцам, находящимся в заключении (всего 60 миллионов сумов). Выявлены случаи, когда пенсии выдавались другим людям без необходимой для этого доверенности (314,3 миллиона), а также случаи присвоения средств — в частности, в Самаркандской области — 165 таких фактов, общая сумма — 168,6 миллиона сумов. 

Кроме того, "благодаря" сотрудникам банка некоторые граждане получали несколько видов пенсии одновременно (14 случаев, растрата — 21,2 миллиона сумов).

Как заявили в министерстве, материалы, в которых описаны эти и другие нарушения, переданы в органы прокуратуры для предоставления им правовой оценки.

Напомним, с 2017 года Народный банк является единственным уполномоченным банком по выплате пенсий и пособий по всей республике.

Теги:
деньги, проверка, Народный банк, банки



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