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Мужчину посадили в тюрьму за проведение обряда никах

© Sputnik / Руслан Кривобок
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В Фергане отец провел никах для своего сына. После отказа нескольких имамов мужчина решил совершить обряд бракосочетания самостоятельно.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Фергане мужчина провел обряд никах для собственного сына, сообщает Daryo.

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Поначалу отец обращался к нескольким имамам, однако те отказались из-за отсутствия соответствующих документов о бракосочетании, и мужчина решил совершить обряд самостоятельно. 

Правоохранители выяснили, что сын уже состоит в браке. Мужчину арестовали на семь суток. 

Напомним, что обряд никах не имеет юридической силы и может проводиться только после регистрации брака в специальном учреждении.

Теги:
административный арест, арест, имам, свадьба, религиозные обряды



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