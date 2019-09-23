Мужчину посадили в тюрьму за проведение обряда никах

В Фергане отец провел никах для своего сына. После отказа нескольких имамов мужчина решил совершить обряд бракосочетания самостоятельно.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В Фергане мужчина провел обряд никах для собственного сына, сообщает Daryo.

Поначалу отец обращался к нескольким имамам, однако те отказались из-за отсутствия соответствующих документов о бракосочетании, и мужчина решил совершить обряд самостоятельно.

Правоохранители выяснили, что сын уже состоит в браке. Мужчину арестовали на семь суток.

Напомним, что обряд никах не имеет юридической силы и может проводиться только после регистрации брака в специальном учреждении.