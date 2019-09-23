Прокуратура раскрыла мошенническую схему "Агробанка"

Сотрудник банка оформлял фиктивные документы по выдаче годовых микрокредитов учителям школ. Ему удалось выделить наличными по 3 млн сумов 245 учителям, общая сумма микрокредитов составила 735 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В ходе проведения оперативных следствий Генеральной прокуратурой в Акционерно-коммерческого "Агробанка" Избосканского филиала Андижанской области был задержан руководитель отдела фронт-офиса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что сотрудник банка оформлял фиктивные документы по выдаче годовых микрокредитов учителям школ. Ему удалось выделить наличными по 3 млн сумов 245 учителям, общая сумма микрокредитов составила 735 млн сумов. Однако выяснилось, что вместо денег учителям были выданы ноутбуки марки "Lenovo".

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.