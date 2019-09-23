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Прокуратура раскрыла мошенническую схему "Агробанка"

© Jeshu John
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Сотрудник банка оформлял фиктивные документы по выдаче годовых микрокредитов учителям школ. Ему удалось выделить наличными по 3 млн сумов 245 учителям, общая сумма микрокредитов составила 735 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. В ходе проведения оперативных следствий Генеральной прокуратурой в Акционерно-коммерческого "Агробанка" Избосканского филиала Андижанской области был задержан руководитель отдела фронт-офиса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
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В сообщении говорится, что сотрудник банка оформлял фиктивные документы по выдаче годовых микрокредитов учителям школ. Ему удалось выделить наличными по 3 млн сумов 245 учителям, общая сумма микрокредитов составила 735 млн сумов. Однако выяснилось, что вместо денег учителям были выданы ноутбуки марки "Lenovo".

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
Узбекистан, микрокредит, Агробанк, банки



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