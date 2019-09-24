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Преступник за решеткой

Ограбление любой ценой: преступники не обратили внимания на свидетеля

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Факт присутствия в квартире ребенка не смутил грабителей - они связали ему руки и исполнили задуманное.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Учкудукском районе Навоийской области разбойники ограбили квартиру несмотря на то, что в ней находился ребенок владельца. Этот факт никак не смутил преступников, сообщает сайт МВД Узбекистана. Они представились работниками коммунальных служб и таким образом проникли в квартиру.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Затем злоумышленники связали скотчем руки маленького свидетеля и похитили 26 миллионов 500 тысяч сумов и мобильный телефон.

Возбудили уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 164 ("Разбой") Уголовного кодекса РУз.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое граждан 1994 и 1993 годов рождения.

Вместе с ними силовики задержали третьего фигуранта дела - коллегу хозяина квартиры, который содействовал в совершении преступления.

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В ходе обыска домов подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты деньги и два мобильных телефона, а также предметы для совершения преступлений.

В настоящее время следствие продолжается.

Теги:
Узбекистан, Учкудук, ограбление, разбой, МВД Узбекистана



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