Работодатель заключил с гражданами Узбекистана договор, но как только те приехали, отобрал у них документы и не платил зарплату.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Активисты организации "Альтернатива" спасли от трудового рабства семь узбекистанцев, сообщается на странице волонтерского сообщества.

© Движение Альтернатива В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

Их работодатель, представитель корейской диаспоры, заключил с гражданами Узбекистана договор, но как только те приехали, отобрал у них документы. Гражданам Узбекистана приходилось жить в плохо оборудованных палатках прямо посреди поля. При этом зарплату им тоже не платили.

© Движение Альтернатива В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

Один из родственников "заключенных" связался с оперативной группой "Альтернативы" и рассказал о ситуации. Затем один из узбекистанцев сбежал из лагеря и привел поисковую группу вместе с сотрудниками полиции на место.

© Движение Альтернатива В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

Получив документы, узбекистанцы остались в Ставрополье, чтобы дождаться выплаты положенных денег.

"И вот, в конечном итоге, некоторое время назад выяснилось, что никакого суда не будет, потому что работодатель договорился с пострадавшими и выплатил каждому из них по 30 тысяч рублей, после чего они благополучно вернулись к себе в Узбекистан", - заканчивает историю автор проекта.