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В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

© Движение Альтернатива
Происшествия
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Работодатель заключил с гражданами Узбекистана договор, но как только те приехали, отобрал у них документы и не платил зарплату.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Активисты организации "Альтернатива" спасли от трудового рабства семь узбекистанцев, сообщается на странице волонтерского сообщества.

В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства
© Движение Альтернатива
В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

Их работодатель, представитель корейской диаспоры, заключил с гражданами Узбекистана договор, но как только те приехали, отобрал у них документы. Гражданам Узбекистана приходилось жить в плохо оборудованных палатках прямо посреди поля. При этом зарплату им тоже не платили.

В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства
© Движение Альтернатива
В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

Один из родственников "заключенных" связался с оперативной группой "Альтернативы" и рассказал о ситуации. Затем один из узбекистанцев сбежал из лагеря и привел поисковую группу вместе с сотрудниками полиции на место.

В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства
© Движение Альтернатива
В Ставропольском крае семерых узбекистанцев спасли от рабства

Иностранный рабочий выходит на улицу
© Sputnik / Валерий Мельников
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Получив документы, узбекистанцы остались в Ставрополье, чтобы дождаться выплаты положенных денег.

"И вот, в конечном итоге, некоторое время назад выяснилось, что никакого суда не будет, потому что работодатель договорился с пострадавшими и выплатил каждому из них по 30 тысяч рублей, после чего они благополучно вернулись к себе в Узбекистан", - заканчивает историю автор проекта.

Теги:
заработная плата, условия работы, работодатель, режим работы, заработки, работник, рабочий, рабство, грабеж, работа



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