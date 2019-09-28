В Ташкенте жестоко избили фельдшера и врача скорой помощи

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Ташкенте 25 сентября были избиты фельдшер и врач скорой помощи, сообщили в Минздраве Узбекистана.

По данным пресс-службы, вечером того дня житель Яшнабадского района, узнав, что его соседу стало плохо, вызвал скорую помощь. Медицинская бригада прибыла примерно через 15 минут.

Осмотрев мужчину, врач К.С. и фельдшер М.О. констатировали смерть А.А.

Родственники пациента начали требовать, чтобы умершему сделали укол и отвезли его в реанимацию. Врачи пытались объяснить, что уже поздно предпринимать какие-либо меры. Из-за угроз фельдшер М.О. выбежал в коридор, однако три человека догнали его и начали избивать.

Потом фельдшер, получивший тяжелые травмы, на такси поехал в клинику. Там ему оказали первую помощь, после чего отправили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

У М.О. обнаружили челюстно-лицевую и закрытую черепно-мозговую травмы, закрытую травму грудной клетки. Также у него повреждены почки. Врач тоже получил тяжкие телесные повреждения и находится в больнице.

Лечение пострадавших медработников находится на особом контроле Минздрава. Направлено обращение в прокуратуру Ташкента.