Остригли насильно: замдиректора школы в Самарканде поранил головы учеников

На глазах у других учеников замдиректора школы грубым образом отрезал волосы старшеклассникам. За это ему был вынесен выговор.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Инцидент произошел в школе №47 Ургутского района Самаркандской области.

Заместитель директора Шухрат Очилов жестоко обошелся с учениками 11 класса - он насильно постриг волосы старшеклассников на глазах у остальных, при этом второпях поранил головы детей ножницами.

Об этом сообщает издание UPL со ссылкой на своего корреспондента, в распоряжении которого оказались фото пострадавших школьников.

Позже отдел народного образования Ургутского района прокомментировал происшествие следующим образом:

"За невыполнение поручений и проявление безразличия, согласно соответствующим нормам трудового кодекса был вынесен выговор заместителю директора по духовно-просветительской работе общеобразовательной школы №47 Ш.Очилову".

По словам родителей пострадавших, руководство школы и глава управления народного образования Ургутского района Гайрат Абдиев пытаются замять дело. СМИ попытались получить комментарий от Абдиева по этому поводу, но дозвониться до него не удалось.