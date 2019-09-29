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Остригли насильно: замдиректора школы в Самарканде поранил головы учеников

Остригли насильно: замдиректора школы в Самарканде поранил головы учеников

© Upl.uz
Происшествия
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На глазах у других учеников замдиректора школы грубым образом отрезал волосы старшеклассникам. За это ему был вынесен выговор.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Инцидент произошел в школе №47 Ургутского района Самаркандской области.

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Заместитель директора Шухрат Очилов жестоко обошелся с учениками 11 класса - он насильно постриг волосы старшеклассников на глазах у остальных, при этом второпях поранил головы детей ножницами.

Об этом сообщает издание UPL со ссылкой на своего корреспондента, в распоряжении которого оказались фото пострадавших школьников. 

Позже отдел народного образования Ургутского района прокомментировал происшествие следующим образом:

"За невыполнение поручений и проявление безразличия, согласно соответствующим нормам трудового кодекса был вынесен выговор заместителю директора по духовно-просветительской работе общеобразовательной школы №47 Ш.Очилову".

По словам родителей пострадавших, руководство школы и глава управления народного образования Ургутского района Гайрат Абдиев пытаются замять дело. СМИ попытались получить комментарий от Абдиева по этому поводу, но дозвониться до него не удалось.

 

Теги:
школа, Узбекистан, Самарканд



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