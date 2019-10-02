ЧП на границе с Узбекистаном: есть погибшие

Инцидент произошел в ночь на 1 октября в районе Шор-Тепа. Так же местные чиновники сообщили, что в общей сложности были убиты и ранены 11 силовиков.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. На афганской границе с Узбекистаном талибы пытались захватить управление местной полиции, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщает новостной портал TOLO news.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября в районе Шор-Тепа. Так же местные чиновники сообщили, что в общей сложности были убиты и ранены 11 силовиков. Талибы подтвердили нападение и заявили, что в столкновении убиты десятки солдат.

Так же пресс-служба афганской полиции отметила, что в этот район прибыло подкрепление, в настоящее время он находится под контролем местных сил.