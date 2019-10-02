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ЧП на границе с Узбекистаном: есть погибшие

Министерство обороны РФ
Происшествия
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Инцидент произошел в ночь на 1 октября в районе Шор-Тепа. Так же местные чиновники сообщили, что в общей сложности были убиты и ранены 11 силовиков.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. На афганской границе с Узбекистаном талибы пытались захватить управление местной полиции, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщает новостной портал TOLO news.

Б-52, Американский сверхдальний бомбардировщик в небе над Афганистаном, 2006 год
© Commons.wikimedia / Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)
Талибы объявили войну американским ВВС

Инцидент произошел в ночь на 1 октября в районе Шор-Тепа. Так же местные чиновники сообщили, что в общей сложности были убиты и ранены 11 силовиков. Талибы подтвердили нападение и заявили, что в столкновении убиты десятки солдат.

Так же пресс-служба афганской полиции отметила, что в этот район прибыло подкрепление, в настоящее время он находится под контролем местных сил. 

Теги:
граница, Узбекистан, Афганистан, талиб



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