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Водный канал

Без права на жизнь: отец не хотел платить алименты и убил сына

© CA-News
Происшествия
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Вместе с ребенком молодая женщина вернулась к своим родителям, а мужчине присудили выплату алиментов на содержание сына и жены. Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Намангане отец выбросил своего годовалого сына в водный канал. Ребенок погиб. Преступник задержан. Репортаж о произошедшем вышел на местном телеканале.

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В Кашкадарье мужчина убил бывшую жену из-за алиментов

За совершение умышленного убийства преступник приговорен к 18 годам тюрьмы.

Как выяснилось в ходе следствия, после регулярных ссор и взаимных оскорблений супружеская пара решила подать на развод. Вместе с ребенком молодая женщина вернулась к своим родителям, а мужчине присудили выплату алиментов на содержание сына и жены. Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом.

Похитив ребенка, он бросил его в канал. Мальчик утонул.

Теги:
суд, Наманган, Убийство



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