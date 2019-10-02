Без права на жизнь: отец не хотел платить алименты и убил сына

Вместе с ребенком молодая женщина вернулась к своим родителям, а мужчине присудили выплату алиментов на содержание сына и жены. Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. В Намангане отец выбросил своего годовалого сына в водный канал. Ребенок погиб. Преступник задержан. Репортаж о произошедшем вышел на местном телеканале.

За совершение умышленного убийства преступник приговорен к 18 годам тюрьмы.

Как выяснилось в ходе следствия, после регулярных ссор и взаимных оскорблений супружеская пара решила подать на развод. Вместе с ребенком молодая женщина вернулась к своим родителям, а мужчине присудили выплату алиментов на содержание сына и жены. Отдавать солидный процент от своего оклада отец не захотел и потому решил избавиться от обязательств таким образом.

Похитив ребенка, он бросил его в канал. Мальчик утонул.