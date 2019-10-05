Женщина на цепи: подробности шокирующего инцидента

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В хокмияте Ташкентской области рассказали подробности резонансного инцидента.
Ранее в сети распространилось видео, на котором мужчина держал свою жену на цепи.
ОВД Зангиатинского района прибыли в дом и результате изучения дела была назначена экспертиза. Женщина получила лёгкие телесные повреждения. В отношении ее супруга возбуждено уголовное дело по статье "Насильственное незаконное лишение свободы".
Напомним, что во многих СМИ распространилось скандальное видео. Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи.
Известно, что у супругов двое детей.
Напомним, на сегодняшний день в республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.
Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.