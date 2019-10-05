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Женщина на цепи: подробности шокирующего инцидента

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Напомним, что во многих СМИ распространилось скандальное видео. Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В хокмияте Ташкентской области рассказали подробности резонансного инцидента.

Ранее в сети распространилось видео, на котором мужчина держал свою жену на цепи.

ОВД Зангиатинского района прибыли в дом и результате изучения дела была назначена экспертиза. Женщина получила лёгкие телесные повреждения. В отношении ее супруга возбуждено уголовное дело по статье "Насильственное незаконное лишение свободы".

Напомним, что во многих СМИ распространилось скандальное видео. Мужчина в Ташкенте держал свою жену в плену на цепи.

Закрытые на замок ворота
© Flickr / Dee Delgado
В Ташкенте муж держал на цепи свою жену - видео
Родители увезли ее из дома, сняв видео и разместив его в Интернете. Оказалось, что он держал девушку на цепи по несколько часов в день: заковывал, когда уходил на работу, и освобождал после того, как возвращался вечером.

Известно, что у супругов двое детей.

Напомним, на сегодняшний день в республике Узбекистан создано 160 центров реабилитации и адаптации женщин, пострадавших от насилия. Первый был открыт в прошлом году.

Женщины, которые столкнулись с жестокостью, могут позвонить по телефону доверия 1146.

Теги:
права женщин, защита прав и свобод, свобода, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, уголовное дело, супруги, поступление



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