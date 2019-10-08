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Штамп марихуаны на стене

Правоохранители пресекли факт хранения марихуаны

© Flickr/ nyuhuhuu
Происшествия
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В доме жителя Сурхандарьинской области обнаружено и изъято 2 кг 108 г наркотического вещества "марихуана". По данному факту возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. В ходе профилактического мероприятия "Черный мак-2019" сотрудники органов внутренних дел задержали жителя Хавасткого района 1967 года рождения.

В его доме было обнаружено и изъято 2 кг 108 г наркотического вещества "марихуана". Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 276 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами без цели сбыта") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Ведутся следственные мероприятия.

Теги:
Происшествие, МВД Узбекистана, марихуана, Сурхандарьинская область



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