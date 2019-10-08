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ГУВД Ташкента проверяет информацию о педофиле

© pixabay
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Мамы столичных школьников пересылают друг другу голосовые сообщения о неком мужчине, который проявляет повышенный интерес к детям.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента проверяют информацию о том, что в Ташкенте некий мужчина проявляет нездоровый интерес к несовершеннолетним девочкам.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, аудиосообщения о нем пересылают друг другу в Telegram мамы школьников. Начальник ГУВД дал указание рассмотреть их в качестве заявления, сейчас по нему ведется доследственная проверка. Опрашиваются люди, участвующие в пересылке сообщений.

В ведомстве попросили граждан сразу информировать сотрудников правоохранительных органов о противоправных деяниях, а не распространять информацию в соцсетях и мессенджерах, порождая панику.

Теги:
дети, ГУВД Ташкента, Ташкент, педофил



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