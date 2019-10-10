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Игра ребенка со спичками привела к пожару в Ташкенте

Игра ребенка со спичками привела к пожару в Ташкенте

Служба пожарной безопасности
Происшествия
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Сын хозяина дома, где произошло возгорание, из-за полученных ожогов был госпитализирован в местную больницу.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Детская шалость со спичками привела к пожару в Ташкенте, сообщает Государственная служба пожарной безопасности Республики Узбекистан.

"8 октября в 17 часов 57 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в доме №36  в Ташкенте на улице Алмаз. Для тушения привлечено две единицы пожарной техники. Пожарные расчеты прибыли в течение 8 минут", - говорится в сообщении.

По словам службы, возгорание было ликвидировано в 18 часов 09 минут. Горел соломенный пресс на площади 8 кв. метров.

Сын хозяина дома 2015 года рождения из-за полученных ожогов был госпитализирован.

Игра ребенка со спичками привела к пожару в Ташкенте
Служба пожарной безопасности
Игра ребенка со спичками привела к пожару в Ташкенте

Напомним, с начала года в Узбекистане, по данным Государственной службы пожарной безопасности страны, произошло около 7,5 тысячи пожаров. Погибших в огне - 76 человек, получивших ожоги - более 200.

В числе основных причин возгораний специалисты службы называют неосторожное обращение с огнем, неправильную эксплуатацию электрических приборов и неисправность отопительных печей.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Происшествие, дети, тушение пожара, пожарные, пожар, Узбекистан, Узбекистан



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