16:42 10 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Самолет Airbus 320 Узбекских авиалиний

Самолет Ташкент-Екатеринбург совершил незапланированную посадку

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
127 0 0

Самолет А320, летевший из Ташкента в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Тюмени.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Самолёт А320, выполняющий перелет по маршруту Ташкент-Екатеринбург рейсом HY661, совершил незапланированную посадку на запасной аэродром города Тюмени, сообщает пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари".

Отмечается, что основанием послужило закрытие аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге по технической причине.

"На борту находятся 103 человека. После открытия воздушной гавани "Кольцово" наш борт вылетит в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© Sputnik / Александр Полегенько
Вылетевший в Узбекистан пассажирский самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Сегодня в этой воздушной гавани экстренную посадку совершило судно Ан-12, сообщает РИА Новости. По предварительной информации, находившиеся на борту 20 человек остались живы. Их уже эвакуировали.

Сообщается, что из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси, и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу, объяснили причины случившегося.

Пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" проинформировала, что до 11.30 по московскому времени "Кольцово" не будет работать.

В результате внештатной посадки воздушного судна в аэропорту Екатеринбурга временно прекращены взлетно-посадочные операции.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Протесты экоактивистов в Лондоне
Восстание против вымирания: протест экоактивистов в Лондоне
С космодрома Байконур стартовала ракета «Протон-М» с иностранными спутниками на борту
Запуск "Протона-М" с иностранными спутниками – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054