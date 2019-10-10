Самолет Ташкент-Екатеринбург совершил незапланированную посадку

Самолет А320, летевший из Ташкента в Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Тюмени.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Самолёт А320, выполняющий перелет по маршруту Ташкент-Екатеринбург рейсом HY661, совершил незапланированную посадку на запасной аэродром города Тюмени, сообщает пресс-служба "Узбекистон хаво йуллари".

Отмечается, что основанием послужило закрытие аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге по технической причине.

"На борту находятся 103 человека. После открытия воздушной гавани "Кольцово" наш борт вылетит в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.

Сегодня в этой воздушной гавани экстренную посадку совершило судно Ан-12, сообщает РИА Новости. По предварительной информации, находившиеся на борту 20 человек остались живы. Их уже эвакуировали.

Сообщается, что из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси, и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу, объяснили причины случившегося.

Пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" проинформировала, что до 11.30 по московскому времени "Кольцово" не будет работать.

В результате внештатной посадки воздушного судна в аэропорту Екатеринбурга временно прекращены взлетно-посадочные операции.