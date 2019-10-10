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Узбекистанца нашли мертвым в подмосковном лесу

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Посольство Узбекистана в РФ держит ситуацию на контроле. Решаются вопросы, связанные с транспортировкой тела соотечественника на родину.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В лесу на территории Люберецкого района Московской области найден труп гражданина Узбекистана Х.Б., сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Несколько дней назад сотрудники Посольства Узбекистана в России узнали, что в результате обрушения на одном из объектов Томилинского электронного завода погиб гражданин республики, а руководители организации пытаются скрыть этот факт.

Было направлено официальное обращение в правоохранительные органы, те организовали поиски. Генконсул и глава представительства Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана выехали на место происшествия.

Тело погибшего соотечественника было найдено в пяти километрах от объекта. 

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В МИД подчеркнули, что Посольство Узбекистана в РФ держит ситуацию на контроле. Решаются вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на родину.

Теги:
Московская область, узбекистанец, Россия, труп



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